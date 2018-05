Kaolack- Dr Mamadou Saliou Diallo, coordinateur du CICCR : « Nous voulons atteindre un score de 65 % à Kaolack, à la présidentielle de 2019 »

À l'occasion d'un panel pour l'élaboration d'une stratégie consistant à réélire le président de la République Macky Sall en 2019, les membres de la Convergence des cadres républicains ont émis leur souhait qui est de revoir à la hausse leur score départemental. « Actuellement, nous sommes à 57% et nous disons que nous voulons atteindre 65% à Kaolack à la présidentielle de 2019. C'est l'objectif que nous nous sommes fixés et nous mettrons des stratégies pour l'atteindre », a fait savoir le Dr Diallo.

Questionné sur le bilan du chef de l'État, le coordinateur du comité d'Initiatives de la CCR de Kaolack a souligné : « Nous croyons que le chef de l'État aura un second mandat. Aujourd'hui, vu les résultats que nous avons à Kaolack, si Kaolack était le Sénégal, j'aurais dit que le président Macky Sall allait passer au premier tour avec un taux très important. Et comme les gens l'ont dit, les élections législatives et celles présidentielles sont un peu différentes. Je pense aussi que le président Macky Sall, au vu du travail qu'il a accompli, sera réélu facilement au premier tour ».

Pour finir, les cadres de l'Apr du département de Kaolack ont décidé d'investir mutuellement leurs bases politiques afin de remobiliser les troupes.