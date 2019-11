Kaolack / Campagne de commercialisation de l’arachide : 447 points de collecte sont retenus dans la zone centre pour 187 opérateurs.

Au lendemain de la validation par l’Etat du prix du kilogramme de l’arachide fixé à 210 Fcfa par le Comité Interprofessionnel de l’Arachide ( Cnia), la traditionnelle rencontre annuelle entre les opérateurs, les huiliers et les autres de la filière s’est tenue ce jeudi à Kaolack.



Au sortir de cette réunion, la Sonacos qui est le principal huilier dans le bassin arachidier a pu disposer de 447 points de collecte qui sont mis à la disposition des opérateurs de la zone centre (Kaolack, Kaffrine, Fatick et Tamba). Dans l’immédiat, 220 points de collecte sont reconduits aux opérateurs ayant les meilleurs résultats l’année dernière, 90 sont affectés aux nouvelles demandes et le reste sera distribué aux opérateurs désirants.



À noter que 187 opérateurs ont été agréés dans cette zone. Du côté des autres huiliers, une incertitude totale plane sur leur participation à la campagne qui s'ouvre ce 03 décembre, compte tenu de la cherté du kilogramme de l'arachide (250 Fcfa) dépassant de loin le prix plancher qui est de 210 Fcfa...