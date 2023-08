KOLDA : la coupure d'Internet (données mobiles) ralentit l'activité économique...

Depuis la coupure des données mobiles internet, l'activité économique a ralenti à Kolda. Ainsi ce sont des pertes énormes enregistrées surtout dans le secteur du mobile-money, de la vente en ligne, dans les banques entre autres. D'ailleurs, les utilisateurs des opérateurs téléphoniques pour leur transfert d'argent souffrent beaucoup de cette situation.

À en croire Sidy D., gérant d'un cyber-café, "on enregistre beaucoup de pertes avec cette coupure de l'internet. D'ailleurs, j'ai une pile de demandes que je n'arrive pas à traiter, de même que dans mon WhatsApp. En ce sens, nous demandons à l’État de revoir sa copie pour que nous puissions travailler..."

Aujourd'hui, internet via WhatsApp et Facebook sont devenus des pièces maîtresses dans le e-commerce et l'interconnexion sociale.

Aminata S., mère de famille, indique qu'elle a reçu de l'argent qu'elle ne peut pas récupérer. Dans cette dynamique, elle avance : " j'ai reçu cet argent via Wave pour acheter un sac de riz pour la ration alimentaire de la famille, mais je ne peux le récupérer. C'est pourquoi, je demande que l'internet soit rétabli car il paralyse tout un secteur."