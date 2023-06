KOLDA : Mamadou Diop, master en poche s’investit dans l’agriculture…

Mamadou Diop est un jeune étudiant, qui malgré sa maitrise en poche, a décidé de se lancer dans l’entrepreneuriat agricole. Ainsi, il a laissé ses ambitions pour s’adonner à ce qu’il « aime » comme il nous l’a dit en précisant que la terre ne demande pas de « cv ». À ce titre, il avance que la terre nous rend que ce que nous y mettons. En ne connaissant rien de l’agriculture, j’ai accepté d’apprendre et de m’investir pleinement pour atteindre mes objectifs. Aujourd’hui, sa ferme avec le soutien de partenaires comme le PROVAL-CV a pu l’appuyer avec une clôture, un poulailler de plus de mille sujets entre autres. Dans la foulée, la ferme emploie trois permanents et des prestataires.



« J’ai un amour pour l’agriculture qui remonte à loin. C’est pourquoi, j’ai accepté d’apprendre car je n’ai pas jugé utile de continuer à faire des diplômes. Pour moi, il fallait que je fasse quelque chose dans lequel je m’investirais à 100%, raison pour laquelle j’ai préféré me tourner vers l’agriculture malgré les difficultés. » À cela, il ajoute avec assurance : « l’agriculture nourrit bien son homme. Mais maintenant avec le soutien des projets de l’État, on continue à aller de l’avant... »



Dans cette optique, il lancera un message fort en direction des jeunes : « j’invite les jeunes sénégalais et surtout les koldois à s’investir dans l’agriculture. D’ailleurs aujourd’hui, Kolda devrait être la première zone des Niayes du pays parce qu’on a des terres riches et fertiles et de l’eau. C’est pourquoi, je lance un appel formel aux jeunes diplômés ou non diplômés de revenir vers la terre qui ne demande pas de diplôme ou un Cv, mais de l’engagement… »



Revenant sur son parcours, il précise : « je travaille ici depuis quatre ans avec de maigres moyens, mais malgré cela nous sommes arrivés à réaliser des bénéfices. Depuis 2019, on a eu le soutien du PROVAL-CV qui nous a fait une clôture et le forage. À partir de ce moment, j’ai même pu construire un poulailler d’une capacité de plus de 1000 sujets avec 3 employés. Mais aussi, on recrute des prestataires. »



Située au village de Saré Madihou (commune de Bignarabé/MYF), la ferme bénéficie des eaux du fleuve Casamance et de la main d’œuvre locale. C’est ce qui fait que la ferme est en train de diversifier ses activités puisqu’elle s’adonne aussi à la pisciculture en plus du maraîchage.



Dans cette optique, il invite les jeunes à s’activer dans l’agriculture qui nourrit bien son homme au lieu de tenter les migrations irrégulières ou de s'adonner au moto taxi, dangereux pour leur vie...