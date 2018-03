Journée mondiale de la femme : Les femmes de l’Onas au chevet d’une vingtaine de femmes atteintes du cancer.

Pour commémorer la journée internationale consacrée à la femme, celles de l’Office national de l’assainissement, dans la plus grande sobriété, ont fêté leurs sœurs qui sont présentement hospitalisées à l’hôpital Aristide le Dantec, notamment à l’institut Curie et qui sont atteintes de pathologie cancéreuse.

Selon Madame Bouka Laetitia Kampal, conseillère à l’Office national de l’assainissement, ce geste symbolique est une façon de réitérer leur soutien indéfectible à leurs semblables. À en croire Madame Kampal, ce geste a été rendu possible grace à l’appui de leur directeur Lassana Gagny Sakho.