Journée «Dieureuffé Baye Niass» : L'œuvre de Cheikh al Islam revisitée dans la ferveur à la Place de l’Obélisque.

Un récital du Saint-Coran, un déjeuner et une conférence étaient au menu de cette manifestation organisée sous l'égide du khalife général de la Faydatou Tidjania, Cheikh Ahmad Tidiane Ibrahima Niass, sous la présidence effective de Cheikh Mouhamadou Mahi Ibrahima Niass, directeur de l'Institut islamique El Hadj Abdoulaye Niass.







« L’Islam et le management de l’éducation, la santé et la paix ». Tel était l’intitulé du thème de la conférence publique prévue à cette occasion. Les fidèles ont apprécié une fois de plus la lecture du Saint Coran et les déclamations des Zikrs. Un moment très émouvant car les disciples ont revisité l’œuvre de El Hadj Ibrahima Niass dit Baye.







Depuis quelques années, l’évènement organisé par Cheikh Baye Cissé « Borom Kémaane» en hommage à Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass, rassemble des talibés venus d'un peu partout...