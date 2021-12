Istanbul : le Président Macky Sall au 3e Sommet Turquie-Afrique.

Le Président Macky Sall quitte Dakar ce 16 décembre 2021 pour participer au 3e Sommet Turquie-Afrique prévu à Istanbul le 18.



Selon une note brève de ses services, ce Sommet réunira la Turquie d’une part, les pays membres du bureau de l’Union Africaine et ceux assurant la Présidence en exercice des Communautés économiques régionales africaines d’autre part.



Les échanges, selon la même source, porteront sur des questions politiques, économiques, et autres sujets d’intérêt commun.



Les deux premiers Sommets afro-turcs, rappelle la source, se sont tenus à Istanbul et à Malabo, respectivement en 2008 et 2014.



En outre, le 19 décembre, le Président Sall participera à Bruxelles à une réunion restreinte euro-africaine préparatoire du Sommet Europe-Afrique de février 2022 avant de regagner Dakar le même jour.