Investitures de YAW : Zappé, Babacar Diop de Fds/les Guéléwars parle de « crime politique »

Après la bande à Cheikh Bamba Dièye et le député sortant Moustapha Mamba Guirassy, c’est au tour d’un autre membre fondateur de la coalition Yewwi Askan Wi de se rebeller. Dans un communiqué transmis à la presse, c’est le maire de la ville de Thiès, président du parti Fds/ Les Guelwaars de monter au créneau pour se payer la peau de Khalifa Sall. Le docteur Babacar Diop très en colère dit : « le Fds constate avec regret que l’engagement pris par Yewwi Askan Wi devant le peuple sénégalais, de faire des investitures basées sur la compétence, l’engagement patriotique et la représentativité, a été foulé aux pieds ».



Il souligne avec regret que « ces investitures qui portent la signature d’un petit groupe à la solde des intérêts bassement égoïstes, ont obéi plus à une logique de copinage, de sectarisme et de mesquinerie, qu’à une volonté réelle de miser sur des hommes et des femmes compétents, représentatifs, engagés et suffisamment outillés pour faire du parlement le réceptacle des doléances populaires ».



Le maire de Thiès d’ajouter des cheveux dans la soupe : « les choix effectués, de façon opaque et antidémocratique, mettent en selle des rentiers politiques en mal de représentativité, et dont certains n’avaient pas hésité à déserter les rangs de la coalition lors des élections territoriale. »



Ainsi, après avoir apprécié son cas, le professeur d’université désapprouve les choix et sa mise en écart. « FDS-Les Guelwaars, condamne, avec la plus grande fermeté, l’ostracisme dont son leader et ses principaux responsables ont été victimes lors des investitures. Les auteurs de ce crime politique ne sont préoccupés, ni par le sort de nos compatriotes, ni par l’état de nos institutions, mais simplement par la satisfaction de leurs penchants hégémonistes », conclut le maire.