Interdiction de manifestation publiques : Les Rufisquois en phase avec Macky Sall.

Suite à la décision du Président de la République, de suspendre tous les rassemblements publics, Dakaractu/Rufisque est allé à la rencontre de la population Rufisquoise pour avoir son sentiment sur les décisions qui ont été prises. Parmi eux, Beydi Mbow, responsable d’une radio communautaire locale.



Ce dernier a estimé que "le monde est un village planétaire et ce qui s’est passé dans les autres pays, peut bel et bien se passer au Sénégal. Et c’est le cas. Il faut que la population respecte les mesures de prévention." Toutefois, il a lancé un appel aux parents pour une surveillance stricte des enfants, mais aussi pour que ceux-ci les gardent à la maison pour rester en phase avec la décision prise par le Chef de l’Etat. C'est-à-dire suspendre les cours pour éviter les risques de contamination. Beydi Mbow, de poursuivre que cet appel est aussi lancé à l’endroit des autorités compétentes pour qu’elles accompagnent le service d’hygiène qui souffre d’un manque criard de moyens pour jouer pleinement sa partition dans cette lutte contre la propagation du coronavirus.