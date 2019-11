Infrastructures ferroviaires : 300 tonnes de ‘’khérou rail’’ et 20 800 tonnes d’acier utilisées dans les chantiers du Ter

Le projet du Train express régional (Ter) commence à livrer ses secrets. Son démarrage prochain annoncé, voilà que sont publiés ses chiffres, sur Tweeter. Ledit projet a révélé que le Ter qui va générer 35 000 emplois, a nécessité 25 millions d’heures travaillées et a utilisé 120 tonnes m3 de béton. En outre, 300 tonnes m3 de ballast (c’est-à-dire le lit de pierres ou de graviers appelé ‘’khérou rail’’, sur lequel repose une voie de chemin de fer).



Ce ‘’chantier titanesque’’ a nécessité, également 300 km de rails, 20 800 tonnes d’acier et 7 millions de m3 de mouvement de terre correspondant à plus de 280 000 camions remplis. Les responsables de la communication du Ter ont aussi révélé que les tests de roulement ont déjà débuté. Quant à la date de mise en service commerciale, elle sera communiquée une fois la certification sécurité obtenue.