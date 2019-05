Incendie à l'avenue Émile Badiane : Le sous préfet marque sa désolation

Un incendie a ravagé une vingtaine de cantines au marché Sandaga sis à l'avenue Émile Badiane. L'origine est pour le moment inconnue, mais une enquête a été ouverte selon le sous préfet de Dakar, Mr Djiby Diallo qui marque sa désolation. Selon lui, ce sont les mêmes problèmes qui reviennent, mais heureusement qu'à chaque fois que ça se passe, les mesures sont prises pour faire face et limiter les dégâts. Il a aussi rappelé les mesures prises par l'État qui sont en train d'être déroulées dans le temps et dans l'espace à court terme et les choses vont continuer, c'est vraiment regrettable, mais les mesures prises lors du conseil interministériel vont être appliquées...