Inauguration (Bambali) : Nouvel ambassadeur de PEPSI, Sadio Mané offre un terrain avec gazon synthétique à la jeunesse

La jeunesse de Bambali était a l’honneur ce mercredi. Sous un soleil ardent, les populations notamment la jeunesse a pu étrenner son tout nouveau terrain de football équipé d’un gazon synthétique de dernière génération. Une réalisation qui a pu voir le jour grâce à la nouvelle collaboration entre le footballeur international sénégalais, Sadio Mané, et la marque Pepsi, sous la houlette du groupe Kirène, leader dans le secteur des boissons et de l'agroalimentaire. Les deux parties ont officialisé ce partenariat stratégique avec Sadio Mané en tant qu'ambassadeur de la marque Pepsi.



La cérémonie officielle s’est déroulée, ce mercredi après-midi dans la ville natale du double ballon d’or africain, Bambali. En présence du directeur général de Siagro, Ali Fares, ainsi que des représentants de la marque Pepsi, sans oublier les autorités locales et coutumières, Sadio a procédé à la signature de la convention de partenariat avec Pepsi. Une signature qui a été suivie par l’inauguration en grande pompe de ce terrain de football tant attendu par les jeunes joueurs locaux.



En présence du président de la fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, SM10 a fait part de sa grande fierté. « Je suis vraiment très heureux d'être avec vous aujourd'hui et de vous accueillir chez moi, dans mon village de Bambali, là où tout a commencé. Je tiens à remercier le Groupe Kirène et Pepsi pour ce partenariat qui va au-delà d'un simple contrat d'ambassadeur. Il incarne notre engagement à tous à inspirer et à encourager la jeunesse sénégalaise et africaine à poursuivre ses rêves, comme j'ai eu la chance de le faire » a déclaré l’attaquant d’Al Nassr.



Cette collaboration marque une étape clé dans la stratégie de développement de Pepsi, visant à associer sa marque à des personnalités inspirantes et influentes dans le monde du sport. Sadio Mané, connu pour son excellence sur le terrain et son engagement envers des causes sociales, représente parfaitement les valeurs de dynamisme, de performance et de responsabilité sociale chères à Pepsi. Le partenariat entre le groupe Kirène et Sadio Mané inclura une série d'initiatives marketing et de communication, telles que des campagnes publicitaires, des événements promotionnels et des actions de responsabilité sociale d'entreprise.



Ces activités viseront à maximiser la visibilité de la marque en véhiculant des messages positifs, tout en soutenant une jeunesse déterminée et inspirée. En plus des activités promotionnelles, ce partenariat soulignera également l'engagement de Pepsi envers des causes sociales, un domaine cher à Sadio Mané. En effet, en plus de la construction de ce terrain de football entièrement fonctionnel selon les standards de la FIFA à Bambali, afin que les populations puissent bénéficier d'une infrastructure aux normes qui permettra le développement du football local.





Mouhamadou Moustapha GAYE