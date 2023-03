Immigration : pour un voyage en Angleterre, A. Diouf encaisse 3 millions FCFA auprès de son collaborateur, et l’expédie au Ghana

L’affaire est mise en délibéré au 20 mars prochain… L’affaire est mise en délibéré au 20 mars prochain…

Récidiviste pour les délits d’abus de confiance et escroquerie, A.Diouf domicilié aux Parcelles Assainies U8 a été attrait, ce matin, à la barre du tribunal correctionnel pour répondre des actes pour lesquels il est poursuivi par le plaignant M. Sarr.En effet, le prévenu est accusé d’avoir trompé son protagoniste dans une affaire de visa pour l’immigration en Europe moyennant le versement d’une somme d’argent. À en croire le plaignant, A. Diouf l'a fait séjourner une vingtaine de jours au Ghana où, selon ses dires, il devait recevoir son visa pour l’Angleterre.« Un ami de mon père m’a mis en rapport avec A. Diouf pour voyager en Angleterre. Ce dernier m’a envoyé au Ghana où j’ai fais 28 jours. Il m’avait demandé 3 millions FCFA mais m’a invité à verser au préalable 100 000 FCFA. Je lui ai versé la totalité des sommes demandées », a expliqué M. Sarr devant le juge.Interrogé, le prévenu relativise.« Celui qui s’occupe des visas est au Ghana. Il s’appelle Moussa. Il y’a d’autres personnes qui sont parties. Je ne sais plus combien de personnes j’ai assistées pour voyager vers l’Angleterre. Je n’ai jamais dit que je vais l’amener en Angleterre, mais je l’ai assisté et c’est lui qui m’a poussé à le faire », a confié le mis en cause.Il ressort des débats d’audience que 2 millions FCFA ont été reversés au plaignant.Dans sa plaidoirie, la partie civile a rappelé la comparution dans le passé du sieur Diouf pour des faits similaires. « Il a conscience que son comportement est délictuel. Mon client a vécu un enfer au Ghana et il l’a dit dans le procès verbal d’enquête. Il a dû se débrouiller seul pour rentrer au bercail », a souligné l’avocat du sieur Sarr qui requiert la culpabilité de l’accusé pour la double infraction. La partie civile a, cependant, sollicité sa condamnation à 2 ans d’emprisonnement ferme.La défense pour sa part a joué la carte de l’indulgence en admettant que son client a reconnu les faits pour lesquels il a été attrait devant la chambre correctionnelle.« Il a collaboré à une bonne administration de la justice et a dit la vérité avant de s’engagé à rembourser. Il a d’ailleurs donné 100.00 FCFA en plus des 2 millions FCFA versés devant la barre », a expliqué l’avocat de la défense qui sollicite en faveur du sieur Diouf une bonne application de la loi pénale.