« Il y a beaucoup de cas de Covid dans nos rédactions » (Bamba Kassé, Synpics)

« Que les journalistes aillent se faire vacciner, cela aura un impact positif dans le combat contre la pandémie à coronavirus », tels sont les propos du secrétaire général du Syndicat des professionnels de l’information et de la communication (SYNPICS), tenus ce vendredi 30 Juillet, lors de la première journée de vaccination des acteurs des médias à la maison de la presse.



Selon lui, la prise de vaccins par les professionnels des médias sera la preuve formelle que le vaccin est l’ultime moyen de juguler cette pandémie qui fait des ravages.



Par ailleurs, il déclare dans son propos : « il y a beaucoup de cas de covid dans les rédactions qu’on le dise ou non », une chose qu’il regrette au vu de la résurgence de la maladie qui touche de plus en plus ceux qui sont chargés d’informer le peuple. Une information qui fait froid dans le dos du fait du nombre considérable de personnes non vaccinées à ce jour.