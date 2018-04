Idrissa Seck réunit ses militants et des leaders de l'opposition au séminaire programmatique de Rewmi

L’hôtel Bougainvilliers de Saly a accueilli, samedi, le séminaire programmatique des cadres de Rewmi. Idrissa Secka fait coup double en réunissant ses partisans et des membres de l'opposition. Le président du Conseil départemental de Thiès a réuni pas moins d'une dizaine de leaders de l'opposition et d'anciens ministres.



On a pu croiser, à l’hôtel Bougainvilliers de Saly, l'ancien ministre Habib Sy, le libéral Mamadou Lamine Massaly, l'avocat Me El Hadji Diouf, etc. Les politologues Momar Seyni Ndiaye et Babacar Justin Ndiaye étaient réunis au même endroit que les "Oranges".



A l'heure où nous écrivons ces lignes, ils sont assis en face du présidium, occupé par l'ancien Premier ministre et ses "lieutenants" Abdourahmane Diouf, Déthié Fall, entre autres. Pratiquement toute la crème du parti de Idrissa Seck était réunie au même endroit et a fait une photo de famille, après le séminaire programmatique des cadres.



Préparée en quelques semaines, cette rencontre n’est pas neuve sur son principe, mais inédite par son ampleur, malgré les quelques difficultés liées à la décision de dernière minute des responsables de l'hôtel Palm Beach qui ont notifié à Rewmi l'impossibilité d'accueillir l'événement.