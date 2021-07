IPRES / Loi rectificative : Une hausse des pensions annoncée, la dette de l'État bientôt épongée ?

Si l'on en croit les récentes déclarations de Mamadou Dia Fall, le président du groupe de veille et d'alerte de l'Institution de Prévoyance Retraites du Sénégal (IPRES), une hausse des pensions est à prévoir très prochainement.



Face à la presse ce lundi matin, il a annoncé une loi rectificative qui devrait bientôt être votée à l'Assemblée nationale, conformément aux discussions entre le PCA de l'IPRES, Mamadou Racine Sy, le président Macky Sall et le ministre des finances et du budget, Abdoulaye Daouda Diallo.



Sans entrer dans les détails, le président du groupe de veille et d'alerte s'est dit confiant quant à l'aboutissement de cette entreprise qui entre dans le cadre du règlement de la dette de l'État du Sénégal envers l'IPRES...