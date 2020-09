( IMAGES) - TOUBA / Le Khalife reçoit Pape Moustapha Diop alias Papys... 10 000 masques remis au Patriarche

C'est chaleureusement que le Khalife Général des Mourides a reçu ce dimanche Pape Moustapha Diop alias Papys, responsable politique apériste à Mbacké et Chef de la division des marchés au ministère de la Santé. Accompagné d'une forte délégation, le natif de Mbacké a remis au Patriarche de Darou Miname un lot de 10.000 masques pour, dira-t-il, participer à l'effort de guerre déployé pour annihiler les velléités de propagation du virus de la covid19 à Touba et environs en cette veille de Magal. Le responsable politique ne manquera pas de saluer le Khalife, au nom de tout le ministère, pour sa participation multiforme à cette lutte menée contre le nouveau coronavirus. Serigne Mountakha Mbacké acceptera son geste, l'en remerciera non sans lui demander d'avoir bon espoir que cette pandémie connaîtra bientôt son épilogue.