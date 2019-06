"Histoires de CAN" avec Yatma Diop, un génie du football Sénégalais des années 1960…

Moustapha Diop alias Yatma Diop, apparaît très tôt comme un futur grand sportif.

D'abord gardien de but, sur le fameux « Terrain MALICK SY », Il fait également le concours du jeune basketteur où il se classe 3ème et intègre les juniors de la fameuse équipe de basket du Trésor Sporting club. C’est à la suite d’une blessure que Yatma commencera à évoluer comme joueur de champ. Né à Dakar en 1943 dans le quartier de « REBEUSS » précisément à la Rue Dial Diop x Rue de Reims. Joueur talentueux, formateur, informaticien et dirigeant de club, autant de casquettes portées par le doyen Yatma.

Yatma Diop est le premier footballeur Sénégalais à être rappelé de France pour renforcer l'Equipe Nationale du Sénégal.



Ancien de l’avenir de Dakar, du foyer Casamance, du Jaraaf et d’Amiens en France… Celui qui a était désigné parmi les meilleurs joueurs de la CAN 1968 (Ethiopie) par la CAF, il a mis fin à sa carrière à 28 ans. Il est surtout resté un des cadres les plus en vue dans le football Sénégalais. Par ailleurs ; il fut le premier joueur expatrié à rejoindre la sélection nationale convoqué à l’époque par le trio Lamine Diack, Mawade Wade et Joe Diop. Il est surtout resté un des cadres les plus en vue dans le football Sénégalais.

En 1968, avec son club le Foyer France Sénégal (FFS) il réalise le doublé en gagnant la Coupe du Sénégal devant l'U.S. Gorée après avoir remporté le Championnat.

Le jour de la finale, Yatma DIOP, signa un triplé, le F.F.S gagna la finale sur la marque de 4-0 !