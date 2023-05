Habib Sy défend le Gatsa Gatsa de Sonko : " Le combat de PASTEF est celui de Yewwi askan wi qui est une famille "

Le président de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi après avoir fait le tour de la création de la coalition et de ses relations profondes avec Khalifa SAll, Habib Sy est revenu sur ses relations fraternelles avec Ousmane Sonko. Il est revenu sur ses convictions politiques. "Je leur ai dit que je ne veux pas de poste nominatif encore moins électif. Ce qui m'intéresse, c'est Yewwi Askan wi. je me battrai de toutes mes forces pour conserver cette famille de dignes fils » promet l’ancien dignitaire du régime de Wade.



Habib Sy revenant sur la situation politique d’Ousmane Sonko note que « personne ne pourra détruire yewwi askan wi. Le combat de Pastef est celui de Yewwi. Sonko est de nous, on continuera le combat. on continuera à se battre pour sa candidature. Il (le président de la République) ne peut pas gagner le combat. Il ne peut pas éliminer tout le monde » fait-il savoir.



Toutefois, il fait savoir que « c'est normal qu'il aient des divergences dans YAW. Nous sommes une famille unie et solidaire. C’est normal qu’il aient des divergences » dit Habib Sy qui minimise la passe d’armes entre Barth et Sonko.



Toutefois, il signale avec regret que " Macky Sall est le seul président de la République qui écarte des candidats potentiels depuis les independances. Nous demandons aux militants de se mobiliser pour la plateforme du F24 pour le 19 mai la manifestation de Yewwi et on va dérouler progressivement pour que Ousmane Sonko, Khalifa Sall, Karim Wade soient candidats et la libération des détenus politiques et les journalistes détenus. Le plus grand recul démocratique d'un pays c'est d'emprisonner un journaliste" conclu le président de la conférence des leaders de Yewwi.