HUIT MARS À MBACKÉ / ' Les femmes ont l'occasion de rendre hommage à Macky, n'en déplaise à l'opposition ' ( Néné Ndiaye, Hcct)

Le département de Mbacké est bien parti pour prendre part pleinement à la célébration du 8 mars, journée rendant hommage à la femme. '' Rien de politique ! '', martèle la Haute Conseillère des Collectivités Territoriales. Toutefois Madame Mbaye Néné Ndiaye confie que cette '' fête est l'occasion pour les femmes de rendre hommage au Président Macky Sall qui a consenti d'énormes efforts pour elles alors qu'elles ont été oubliées durant toutes ces années''.





Présente à la rencontre préparatoire organisée hier lundi, au Cedaf de Mbacké, la responsable politique qui a pris en charge l'ensemble des tenues que portera la délégation qui partira représenter le département à Dakar, mentionnera '' les avancées significatives '' notées dans le vécu de la femme Sénégalaise depuis 2012. '' Les femmes sont devenues plus autonomes et leurs tâches quotidiennes ont été suffisamment allégées ''.



Leader de l'Apr, Madame Mbaye Néné Ndiaye ne manquera pas d'inviter l'opposition à plus de retenue. '' Idy n'aura rien à Touba. Il perd son temps et sa salive. Le département de Mbacké est en train de bénéficier du Plan Sénégal Émergent. Les routes sortent de terre de même que certaines infrastructures. Par conséquent, les populations ont compris qu'il faudra accorder un deuxième mandat au Président Macky Sall. Pour ce qui nous concerne, nous essayerons de poursuivre nos actions en dotant les groupements de femmes et autres femmes dans les quartiers de matériel de nettoiement...''.