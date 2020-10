Guéguerre politique autour du coordinateur départemental APR de Podor : La réaction ferme de Aboubacry Sow qui ne plaira pas aux proches de Cheikh Oumar Hanne.

Le directeur général de la SAED, par ailleurs maire de la commune de Mery, M. Aboubacry Sow, reste catégorique sur le fait que le ministre de l'économie et des finances reste le coordinateur départemental de la mouvance présidentielle dans le département de Podor. Même si le choix de Abdoulaye Daouda Diallo ne fait pas l'unanimité dans cette partie du Fouta.



"Cheikh Oumar Hanne est un ministre de la République, il responsable politique et maire comme moi, mais Abdoulaye Daouda Diallo reste la personne morale et le coordinateur départemental de l'APR au niveau du département de Podor", a souligné Aboubacry Sow, qui estime par ailleurs que tout autre agissement serait d'ordre politique.



Le maire de la commune de Mery de préciser également que le poste de coordinateur départemental APR ne doit plus faire l'objet de polémique, car tout le monde doit se ranger derrière le ministre Abdoulaye Daouda Diallo.



À rappeler que la bataille politique pour le contrôle de la coordination du département de Podor avait fait couler beaucoup d'encre et avait même causé des affrontements entre des proches du ministre Cheikh Oumar Hanne et le ministre Abdoulaye Daouda Diallo.



Aboubacry Sow s'exprimait au cours de l'émission ACTU-DÉBAT, que vous pourrez suivre très prochainement sur Dakaractu.