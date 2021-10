Guédiawaye : une dalle s’effondre et fait 14 blessés dont 3 graves, âgés entre 5 et 14 ans

Décidément la journée de ce samedi a été tragique avec des effondrements de bâtiment. Après l’immeuble à usage d’habitation de deux étages qui s’est effondré dans la nuit du vendredi 1er Octobre au Samedi à Fann/Bel-Air faisant six victimes, il a été enregistré l’affaissement d’une dalle à Guédiawaye, plus précisément dans le quartier de Diapo Sahm, à hauteur de l'école 16. Il s’agit de la dalle d’une chambre à usage d’enseignement coranique. Le bilan est de 14 blessés dont 3 graves. Les victimes sont âgées entre 5 et 14 ans. Les blessés graves ont été évacués par ambulance médicalisée de la brigade nationale des sapeurs-pompiers. L’un a été interné au centre de santé de Pikine et les deux autres au centre de santé des Parcelles Assainies. Les 11 autres blessés légers au district du Roi Baudoin de Pikine.