Grève des pharmaciens : 90 % des officines sur l’étendue du territoire ont suspendu leurs activités.

Ce vendredi 22 Avril 2022, le syndicat des pharmacies privées a entamé son premier plan d’action, en décrétant la fermeture des officines pendant 7h ce jour entre 8h et 15h.



Selon le Dr Assane Diop, président du syndicat, cette grève n’est due qu’à la décision de retrait du droit de transfert au Dr Aïcha Goundiam Mbodj, propriétaire de la pharmacie Dakaroise, sur son ancien site déjà occupé par une autre officine et à une mal mauvaise gouvernance du ministre de tutelle. Leur mot d’ordre a été respecté de 90 % dans les 14 régions du Sénégal.



Face aux besoins en médicaments de leurs clientèles, certains pharmaciens ont repris leurs activités contrairement à d’autres qui sont toujours restés fermés. Avec ce plan d’action, le syndicat exige le départ du directeur de la pharmacie et du médicament, professeur Yérim Mbagnick Diop de par son incompétence, ils espèrent aussi que la réhabilitation du droit de leur consœur sera faite dans les plus brefs délais...