Grand parti : Gakou dénigre le PSE et met en valeur le PASS

Le leader du Grand Parti a tenu une conférence de presse cet après-midi à son siège de Guédiawaye. De cette rencontre est sortie sa déclaration qui révèle au grand jour une nouvelle alternative au Pse.



Malick Gakou soutient que ce plan est le plus grand échec du président de la République, et la cause de tous les malheurs du peuple sénégalais. Sans compter la pléthore de structures créées sans aucun résultat.



C'est la raison pour laquelle, il s’oppose au Pse et propose en lieu et place le Plan Alternative Suxali Sénégal (Pass) avec des offres incitatives à l’endroit des citoyens sénégalais. Avec le Pass, il promet un avenir meilleur qui est à l’opposé du Pse qu’il ambitionne de mettre hors circuit pour sauver le pays.



À cette manifestation, ont répondu tous ses militants et partisans pour lui réaffirmer soutien et engagement à le porter à la tête de la République du Sénégal.