Gestion des ressources pétrolières et gazières : Le CAJUST organise un atelier pour les jeunes autour des enjeux et impacts.

Pour renforcer les capacités des jeunes des mouvements sociaux sur le cadre juridique et politique dans le secteur des hydrocarbures, le CAJUST( citoyens actifs pour la justice sociale a lancé en partenariat avec Oxfam dans le cadre de son projet "A Égalité", un atelier sur les enjeux pétroliers et gaziers. Il est aussi l'occasion pour ces jeunes, de bénéficier d'une bonne connaissance d'outils de mesure et de surveillance des impacts.

Il leur sera aussi donné l'occasion d'être formés sur les analyses et les informations publiées par les gouvernements et les entreprises extractives dans le cadre de leur obligation de transparence.