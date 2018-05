Gestion des ressources naturelles : Macky Sall invite l’opposition à une concertation nationale

Le Président Macky Sall a informé qu’il allait convoquer dans le courant de ce mois une concertation nationale sur les ressources naturelles. « J’espère que tout le monde sera présent et qu'on va voter une loi qui définira les modes de répartition des revenus tirés du pétrole et du gaz. Et cette réflexion impliquera l’opposition et la société civile », a-t-il dit lors de l’ouverture de l’Assemblée Générale de l’Association des autorités anti-corruption d’Afrique (AAACA).