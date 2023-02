Gestion des déchets au Sénégal : la SONAGED lance le projet « une la brigade de proximité » de la propreté.

Dans le cadre de sa mission d’élimination des déchets au Sénégal pour garantir la réalisation d’un « Sénégal zéro déchet », la Sonaged a procédé ce 14 février 2023 au lancement d’un projet dénommé BIPRO : la brigade de proximité de la propreté, une initiative qui consiste à collecter les déchets dans les communes. L’idée de cette initiative est d’implanter des points de collecte fixes et permanents de déchets pour être plus proche de la population. Le projet BIPRO est actuellement en phase test et doit couvrir 10 communes d’arrondissement de Dakar. Ainsi pour mener à bien cette phase test, la Sonaged va déployer 140 jeunes, 10 tricycles et 10 motos scooters pour les besoins de collecte des déchets dans les 10 communes ciblées.



À terme, ce projet de « brigade de proximité de la propreté » qui est actuellement en phase de test, doit être déployé sur l’ensemble du territoire national...