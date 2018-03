Front France dégage : "Nous donnons au ministre de l'intérieur 4 mois pour abroger l'arrêté Ousmane Ngom" (Guy Marius Sagna)

Le front France dégage se dit toujours déterminé dans sa lutte pour que l'arrêté Ousmane Ngom soit abrogé.



En conférence de presse ce matin, Guy Marius Sagna et ses camarades donnent un ultimatum de 4 mois au ministre de l'intérieur pour abroger cet arrêté. " Nous donnons au ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye 4 mois pour abroger l'arrêté Ousmane Ngom ".



Le front France dégage compte ainsi saisir les plus hautes juridictions du pays.



A cet effet, et en compagnie d'Amnesty international, le front décide de déposer une lettre à la Cour suprême après avoir écrit au ministre sur la question le 26 février dernier...