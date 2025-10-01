Forum consultatif à Dakar : les religions s’engagent pour la paix par la restauration écologique


Ce mardi 30 septembre 2025, la pouponnière de Médina a vibré au rythme d’un plaidoyer inédit : unir la force des femmes et la restauration de l’environnement pour préserver la paix au Sahel. Organisé par le Conseil africain des chefs religieux–Religions pour la paix, avec le soutien de Brot für die Welt, le forum consultatif a réuni une mosaïque de leaders religieux, de jeunes, d’institutions étatiques et d’acteurs de la société civile. Au cœur des échanges : l’urgence de répondre aux défis interconnectés de la dégradation environnementale et des conflits, notamment au Burkina Faso, au Mali et au Sénégal.

 

« Les femmes sont la colonne vertébrale de nos communautés, les jeunes sont l’aujourd’hui, pas seulement l’avenir », a martelé le Dr Philippe Abraham Birane Tine, secrétaire général du Conseil interreligieux du Sénégal pour la paix. Dans un discours enflammé, il a rappelé que la diplomatie religieuse pouvait jouer un rôle décisif dans la cohésion sociale et le développement durable. Dix communautés religieuses, du christianisme à l’islam en passant par les religions traditionnelles, étaient représentées : une diversité rare qui témoigne de la volonté de bâtir une synergie d’action plutôt que de laisser chacun travailler dans son coin.

Le message est clair : sans cette union sacrée, les initiatives resteront isolées, dilapidant des énergies précieuses sans réel impact national. « Nos leaders religieux portent une parole divine, une parole qui peut convertir les mentalités », a insisté le Dr Tine. Il a exhorté l’État à renforcer la place des guides spirituels, tout en appelant ces derniers à assumer pleinement leur mission dans une société en proie aux turbulences climatiques, sociales et politiques.

 

 

En filigrane, le forum a rappelé une évidence trop souvent oubliée : la religion traditionnelle, pilier fondateur de l’identité africaine, porte en elle une sagesse écologique qui pourrait réconcilier l’homme avec la nature. Promouvoir les langues locales, capitaliser sur la Grande Muraille Verte et mobiliser la jeunesse apparaissent désormais comme des leviers incontournables.

Autres articles
Mercredi 1 Octobre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
ICS / Campagne agricole 2025-2026 : Une production record de plus de 105.000 tonnes d’engrais[...], des baisses notables sur les tarifs appliqués

ICS / Campagne agricole 2025-2026 : Une production record de plus de 105.000 tonnes d’engrais[...], des baisses notables sur les tarifs appliqués - 01/10/2025

Haïti: le Conseil de sécurité de l'ONU approuve une nouvelle force antigang plus robuste

Haïti: le Conseil de sécurité de l'ONU approuve une nouvelle force antigang plus robuste - 01/10/2025

OpenAI lance un réseau social de vidéos IA, Sora, sur un marché déjà saturé

OpenAI lance un réseau social de vidéos IA, Sora, sur un marché déjà saturé - 01/10/2025

Le parquet de New York requiert plus de 11 ans de prison contre P. Diddy

Le parquet de New York requiert plus de 11 ans de prison contre P. Diddy - 01/10/2025

Parce qu’elle refuse de financer sa drogue, Gor Faye tabasse sa mère et incendie ses biens

Parce qu’elle refuse de financer sa drogue, Gor Faye tabasse sa mère et incendie ses biens - 30/09/2025

« Macky Sall cherche désespérément un second souffle », Momath Talla Ndao, Pastef

« Macky Sall cherche désespérément un second souffle », Momath Talla Ndao, Pastef - 29/09/2025

Thiès - Cours de vacances et distribution de kits scolaires : le mouvement

Thiès - Cours de vacances et distribution de kits scolaires : le mouvement "Masla" accompagne le secteur éducatif - 29/09/2025

Ouest Foire : insécurité endémique, les députés montent au créneau pour redonner espoir aux habitants

Ouest Foire : insécurité endémique, les députés montent au créneau pour redonner espoir aux habitants - 29/09/2025

Anarchie à Ouest Foire : les mécaniciens inquiets, appellent au recasement plutôt qu’aux déguerpissements

Anarchie à Ouest Foire : les mécaniciens inquiets, appellent au recasement plutôt qu’aux déguerpissements - 29/09/2025

Diamniadio : Le Ministre Déthié Fall arrive à 6h27 mn dans les locaux du PROMOVILLES pour une visite de travail

Diamniadio : Le Ministre Déthié Fall arrive à 6h27 mn dans les locaux du PROMOVILLES pour une visite de travail - 29/09/2025

Viksit Bharat Run 2025 : l’ambassade d’Inde et la diaspora en tête de course à Diamniadio

Viksit Bharat Run 2025 : l’ambassade d’Inde et la diaspora en tête de course à Diamniadio - 29/09/2025

[Entretien]- Prise en charge des besoins primaires des sénégalais, urgence des réformes : Boubacar Ly sans détour

[Entretien]- Prise en charge des besoins primaires des sénégalais, urgence des réformes : Boubacar Ly sans détour - 28/09/2025

Nucléaire: l'Iran dénonce le retour

Nucléaire: l'Iran dénonce le retour "injustifiable" des sanctions de l'ONU - 28/09/2025

Incident lors du désencombrement à Keur Massar: Les explications du maire Bilal Diatta

Incident lors du désencombrement à Keur Massar: Les explications du maire Bilal Diatta - 28/09/2025

Le Lions Club International réaffirme et renforce son ancrage humanitaire au Sénégal

Le Lions Club International réaffirme et renforce son ancrage humanitaire au Sénégal - 27/09/2025

Féminicides, discriminations, droits bafoués : Jotaay Ji transforme la douleur en résistance collective

Féminicides, discriminations, droits bafoués : Jotaay Ji transforme la douleur en résistance collective - 27/09/2025

Nouvelle interception en mer : 282 migrants secourus au large de Dakar par la marine nationale

Nouvelle interception en mer : 282 migrants secourus au large de Dakar par la marine nationale - 27/09/2025

MAC de Thiès: El Hadj Khar Sène offre des ventilateurs et des équipements sportifs aux détenus

MAC de Thiès: El Hadj Khar Sène offre des ventilateurs et des équipements sportifs aux détenus - 27/09/2025

Thiès : interpellation pour chantage, diffusion de contenus pornographiques et fraude via Wave

Thiès : interpellation pour chantage, diffusion de contenus pornographiques et fraude via Wave - 27/09/2025

Dieuppeul : quatre individus arrêtés pour vol violent en réunion avec armes et moto récupérée grâce au GPS

Dieuppeul : quatre individus arrêtés pour vol violent en réunion avec armes et moto récupérée grâce au GPS - 27/09/2025

Session Nationale d’Echanges et de partage : la COSYDEP donne ses contributions au Ministre de l’Education nationale

Session Nationale d’Echanges et de partage : la COSYDEP donne ses contributions au Ministre de l’Education nationale - 27/09/2025

Mbour – Trente ans après leur divorce, un ex-mari de 69 ans frappe violemment son ex-femme et écope de 4 mois avec sursis

Mbour – Trente ans après leur divorce, un ex-mari de 69 ans frappe violemment son ex-femme et écope de 4 mois avec sursis - 27/09/2025

Inondations : La Fondation Sonatel déploie son Plan Solidarité en Urgence (SUR) pour soutenir les sinistrés

Inondations : La Fondation Sonatel déploie son Plan Solidarité en Urgence (SUR) pour soutenir les sinistrés - 26/09/2025

Un silence, une photo, un flottement : la communication présidentielle à l’épreuve ( Par Babacar Cissé )

Un silence, une photo, un flottement : la communication présidentielle à l’épreuve ( Par Babacar Cissé ) - 26/09/2025

Kaolack- Rentrée scolaire 2025-2026: 39 écoles sous les eaux[...], un gap de 396 enseignants à combler

Kaolack- Rentrée scolaire 2025-2026: 39 écoles sous les eaux[...], un gap de 396 enseignants à combler - 25/09/2025

Macky Sall et « l’Afrique au cœur »: « Ce qui m’a motivé à publier l’ouvrage »

Macky Sall et « l’Afrique au cœur »: « Ce qui m’a motivé à publier l’ouvrage » - 25/09/2025

Xi Jinping assiste à un gala marquant le 70e anniversaire de la fondation de la région autonome ouïgoure du Xinjiang

Xi Jinping assiste à un gala marquant le 70e anniversaire de la fondation de la région autonome ouïgoure du Xinjiang - 25/09/2025

Tribunal de Dakar : Les chauffeurs de taxis dénoncent une décision favorable aux VTC

Tribunal de Dakar : Les chauffeurs de taxis dénoncent une décision favorable aux VTC - 24/09/2025

Diplomatie – 76ᵉ Anniversaire de la Fondation de la Chine : Le ministre Birame Diop salue les « projets d’infrastructures financés par la Chine, d’une importance capitale »

Diplomatie – 76ᵉ Anniversaire de la Fondation de la Chine : Le ministre Birame Diop salue les « projets d’infrastructures financés par la Chine, d’une importance capitale » - 24/09/2025

Diamniadio : onze présumés trafiquants de chanvre et de Kush arrêtés

Diamniadio : onze présumés trafiquants de chanvre et de Kush arrêtés - 23/09/2025

RSS Syndication