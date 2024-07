Fortes pluies à Kaffrine et à Touba : Le dispositif de l’ONAS fonctionne à plein régime

Le calvaire causé par les fortes pluies qui ont arrosé mercredi et jeudi dernier Kaffrine et Touba sera bientôt résolu. Les équipes de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) sont à pied d ’œuvre pour soulager les populations dans le désarroi et qui ont passé la nuit à la belle étoile. « Ainsi, dans la nuit de jeudi à vendredi, les techniciens ont travaillé d’arrache-pied pour installer une motopompe. Celle-ci est mise en service à 2 heures 50. La première motopompe était tombée en panne. Une deuxième a été déployée, hier, nuit, pour maintenir le rythme d’évacuation des eaux » souligne le service de communication de la boite qui rassure « dans cette ville, les opérations de pompage se poursuivent et il est fort probable que l’impact puisse être mesuré dans les prochaines heures voire les prochains jours ».







Par contre à Touba, précise-t-on, « les opérations de pompage s’intensifient au niveau des stations de Keur Niang, de Nguélémou et Ndamatou. A Keur Niang, le niveau de l’eau a baissé de 1 m 30, alors que dans les stations de Ocass, Guédé et Mosquée, il n’y a plus d’eau à la date du 19 juillet 2024 à midi. Tous nos ouvrages fonctionnent actuellement à Touba. Keur Niang fonctionne 24 h/h parce que toutes les autres personnes qui pompent dans ce périmètre évacuent les eaux dans cette station, ce qui augmente le temps de rétention dans cet ouvrage », explique le Directeur de l’Exploitation et de la Maintenance, Monsieur Pèdre Sy.







Cependant, il est renseigné que le dispositif mis en place va monter en puissance notamment dans la cité religieuse de Touba. Toutefois, note-t-on, s’il n’y a pas entretemps de nouvelles précipitations, le niveau de l’eau baissera davantage dans ces deux villes.







Pour rappel, dans la cité religieuse de Touba, l’ONAS a entrepris la construction des ouvrages structurants à savoir une canalisation de 3 m de largeur et de 2m de hauteur, l’aménagement d’un bassin à Keur Kabb, d’une capacité de stockage de 280.000 m3 extensible à un million de m3.