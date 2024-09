Fortes pluies à Dakar: La Senter annonce des restrictions du TER sur le tronçon Dakar-Yeumbeul

Suite aux fortes pluies qui ont eu lieu entre hier et aujourd'hui, la Société Nationale de Gestion du Patrimoine du Train Express Régional (SENTER) a décidé de mettre en place un certain nombre de restrictions temporaires sur la circulation des trains.



Ainsi "à compter de ce jour, le service sera limité au tronçon reliant les gares de Dakar et Yeumbeul, avec une fréquence de passage toutes les 20 minutes,"a-t-on appris dans un communiqué de la direction générale de la SENTER.