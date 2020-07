Force-Covid-19 / MMESS : Les Professionnels des SFD listent les difficultés et se préparent pour la relance économique.

La question de la relance de la microfinance a réuni les acteurs de ce secteur et la Ministre de la Microfinance et de l'Economie Sociale et Solidaire ce 6 juillet 2020 à Diamniadio. Une occasion pour l'association qui regroupe les professionnels des Systèmes Financiers Décentralisés (SFD) de lister les enjeux et les difficultés, « causés par cette crise économique qui a fortement secoué ce secteur. On a dû faire face malgré les charges financières. Le chef de l'État avait signé une ordonnance pour protéger les emplois et on l'a respecté avec tout ce que cela a pu nous coûter », a annoncé Amadou Boudia Guèye, président de l’Association Professionnelle des Systèmes Financiers Décentralisés APSFD-Sénégal (ex APIMEC) qui est l'instance fédérative des Systèmes Financiers Décentralisés (SFD) agréés. Les impacts négatifs sur les activités des SFD qui ont poussé ces derniers à repousser les échéances, ont été aussi évoqués par ces acteurs qui espèrent plus de soutien venant de l’État du Sénégal qui a débloqué 5 Milliards de F CFA pour soutenir ce secteur qui regroupe plus de 3 500 000 de Sénégalais.