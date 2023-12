Fonction Publique : plus de 1.000 nouveaux agents formés aux valeurs et principes de l'administration.

Le ministre de la fonction publique, Gallo Ba, a présidé ce Vendredi, la cérémonie de clôture de la 5ème session de formation et d'intégration des nouveaux agents de l'État, au CNFA de Rufisque. Une occasion pour la tutelle de rappeler à ces nouvelles recrues de la fonction publique les exigences, les principes et valeurs de responsabilité qui fondent l'administration. "L'objectif visé est que les nouvelles recrues prennent connaissance de l’État et de ses exigences, de ses ressources humaines, de la gestion de la carrière de ses agents, la culture et les valeurs de notre administration, les futures relations de travail et de la prise en compte des usagers du service public", a fait savoir, Gallo Ba, précisant qu'ils ont également, bénéficié au cours de ces deux semaines de formation, des enseignements ayant trait à plusieurs thématiques, notamment l'organisation et le fonctionnement de l'administration, les documents forts de l'administration, l'éthique et la déontologie, le régime disciplinaire de l'agent public, la protection sociale, un plan de carrière et l'évaluation de l'agent public et la santé au travail pour garantir un service public de qualité et d'une administration publique performante et suffisamment pétrie de valeur et de principes républicains.



Selon l'argumentaire du ministre de la fonction publique, les valeurs de l'administration sont portées par des hommes et des femmes à la hauteur des demandes citoyennes légitimes. "Il convient dès lors, à des occasions comme celle d'aujourd'hui, de rappeler les obligations de respect, de bienveillance, de courtoisie et d'écoute que vous devez avoir envers les usagers, envers les citoyens que vous êtes censés servir", a-t-il exhorté à l'endroit de ces milliers de nouvelles recrues, concluant que l'État attend d'eux un comportement responsable en toute circonstance, tant au niveau de l'administration qu'en dehors...