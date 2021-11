Foire Internationale de Kaolack / Journée dédiée aux chargeurs : La hausse du taux de frêt au cœur d'un forum entre experts et acteurs.

À l'initiative du Conseil sénégalais des chargeurs (Cosec), partenaire de la Foire internationale de Kaolack, la journée consacrée aux chargeurs a vécu.



Le thème avait porté sur "la hausse des taux de frêt et leur effet dans les économies africaines".



Ainsi, universitaires et acteurs du commerce se sont penchés sur les causes, les conséquences et les voies et moyens par rapport à l'augmentation " dangereuse" des taux de frêt sur l'économie africaine, notamment en cette période de Covid.



Le directeur général du Cosec, Mamadou Ndione a martelé que le forum était aussi une occasion de peaufiner une stratégie contre cette hausse...