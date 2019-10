Focus sur Bamba Kara, vendeur de Café Touba et ambassadeur de Dakaractu...

Au-delà de l'information, Dakaractu.com marque les esprits, bien au-delà de la capitale Sénégalaise, le flux d'information continue inlassablement sa déferlante jusque dans des contrées parfois insoupçonnées. Pour preuve, nul besoin d'aller chercher un exemple du genre bien loin. En effet, l'un des ambassadeurs dudit site d'information se trouve être le Vendeur de café Touba au coin de la rue (Ouest foire, Tally Waly Seck), à quelques pas des locaux du média en ligne. Il s'agit d'un certain Bamba Kara, plus connu sous le sobriquet de "Kara", gérant du "Khidma Café." Et, par ailleurs, l'un de ceux qui contribuent au rayonnement du groupe médiatique, partout, contre vents et marées.







Pour s'en convaincre il fallait le voir (Bamba Kara) porter avec fierté, le "Polo Dakaractu", loin de Dakar, précisément dans les champs de Serigne Amsatou Mbacké ibn Serigne Sohaïbou Mbacké, à Malem Hodar (Commune rurale du Sénégal située dans le département de Malem Hodar, région de Kaffrine.) C'était lors de la traditionnelle campagne des travaux champêtres. La preuve que ce dernier voue à ladite maison de presse, un réel attachement, en sa qualité d'ambassadeur autoproclamé.







D'ailleurs, cette appartenance au groupe médiatique Kara "Borom Café gui", le réclame haut et fort, insistant sur ce lien existant entre certains employés du groupe et lui-même. Un lien qu'il qualifié de familial : « Le fait de porter ce Polo avec logo Dakaractu représente une immense fierté pour moi. Je me considère comme étant un membre à part entière de cette maison de presse qu'est Dakaarctu.com... Je peux dire que je fais quasiment partie de la maison, je me sens comme un agent du groupe médiatique. Nous partageons le même quartier, je vends du café tous les jours aux journalistes qui y travaillent. Nous formons vraiment une famille pour ne pas dire une équipe », témoignera-t-il à notre micro.







En voyant ce cliché montrant le sieur au milieu des champs en pleine activité, avec le " Lacoste Dakaractu", d'aucuns seraient tentés d'y voir un manque de respect pour la boîte et ce qu'elle représente. Après tout ce n'est pas l'usage premier souhaité pour pareille tenue. Mais, un peu d'ouverture d'esprit et de clairvoyance permettent d'y déceler une volonté pour le principal concerné de s'identifier au groupe, d'incarner justement ce rôle d'ambassadeur naturel, de relai en tout lieu et en toute circonstance.







C'est en tous cas la philosophie de Kara, à travers sa personnalité insolite, ce disciple de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, s'en explique en ces termes : « C'est une longue amitié qui me lie aux travailleurs de la boîte. Donc ce fut avec énormément de plaisir et de fierté que j'ai revêtu ce " Lacoste Dakaractu "lors de notre campagne annuelle de journées de travaux dans les champs de Serigne Amsatou Mbacké... D’ailleurs beaucoup de personnes m’ont demandé la raison pour laquelle je portais ce tee-shirt. Personnellement je me considère comme un digne ambassadeur de cette maison de presse. »







Dakaractu.com et "Khidma Café" deux entités ainsi réunies sous une même bannière, par un seul homme qui a compris qu'au-delà de l'information il y'a autre chose...