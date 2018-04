Fête du 1er mai : les salaires et pensions du mois d’avril 2018 payés depuis mercredi

Dans la perspective de la fête du 1er mai et dans le souci permanent d’accompagner les agents, conformément à la politique sociale de l’Etat, le ministère de l’Economie, des Finances et du Plan a procédé au paiement des pensions depuis le mercredi 25 avril 2018 et des salaires à la date du jeudi 26 avril 2018.

Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan souhaite une bonne fête à tous les travailleurs.