Exploitation «marché Bou Bess » : Un accord trouvé pour les deux parties par le ministre de l’Intérieur

Un dénouement heureux a été trouvé dans le conflit territorial opposant les communes de Wakhinane Nimzatt et de Djeddah Thiaroye Kao. Comme annoncé par « Dakaractu » les deux antagonistes ont été reçus hier par le ministre de l’Intérieur. Un accord a été trouvé et « chaque commune collectera dans les limites de son territoire » annonce le ministre sur son compte twitter.

