Évaluation et suivi des politiques publiques : Les acteurs sensibilisés sur les enjeux.

L’exercice du pouvoir politique se manifeste par des politiques, projets/programmes dont la mise en œuvre au niveau central ou décentralisé est susceptible de conséquences sur la vie des populations. Le suivi et l’évaluation de ces politiques, programmes et projets publics prend une importance de plus en plus croissante, liée à l’évolution des instruments de gestion de l’économie et aux degrés d’exigence des citoyens. Ce qui justifie les importants projets et programmes initiés par le gouvernement sénégalais en faveur des populations.



Mais pour lever plus de ressources pour financiers leurs projets, les gouvernants sont obligés de s’inscrire dans des procédures définies dont l’évaluation des politiques publiques. C’est du moins l’avis de Bassirou Niang directeur du suivi de l’évaluation des politiques publiques. C’est dans ce cadre qu’intervient l’atelier de sensibilisation des acteurs sur les enjeux du suivi et de l’évaluation des politiques publiques en Afrique.



« L’objectif général de cette activité est de sensibiliser les acteurs sur les enjeux actuels du suivi et de l’évaluation des politiques publiques en Afrique. Entre autres objectifs fixés par les initiateurs, il s'agit de sensibiliser les acteurs pour une compréhension approfondie des enjeux liés à la promotion du suivi et de l’évaluation, participer au renforcement des capacités des acteurs en matière de suivi et d’évaluation afin d’offrir une plateforme d’échanges et de discussions sur les approches théoriques émergentes en matière de suivi et évaluation des Politiques publiques », a renseigné Bassirou Niang, le directeur du suivi de l’évaluation des politiques publiques...