Equipe nationale : Le groupe au complet pour le dernier entraînement avant le match contre la Tunisie

Et le groupe était au complet pour effectuer ce dernier entraînement avant le match de demi-finales de la CAN 2019. Les Lions ont effectué une séance pleine à la veille du choc face à la Tunisie.



Si Aliou Cissé s’est voulu prudent ce matin, en conférence de presse, quant à leur participation au match contre les Aigles de Carthage, dimanche (16hGMT), Mbaye Niang Mbaye Diagne ont participé normalement à la séance d’entraînement du jour.



Préservé depuis le début les quarts de finale, Mbaye Niang était de retour parmi ses coéquipiers. Avec Mbaye Diagne, la totalité de l'effectif a, du reste, effectué cette ultime séance. Les joueurs ont réalisé de petits exercices avec le ballon et des étirements dans la fraîcheur néerlandaise, lors du traditionnel premier quart d'heure ouvert à la presse.