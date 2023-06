Entretien téléphonique avec le président turc: " Je lui ai renouvelé mes chaleureuses félicitations suite à sa brillante réélection"( Macky Sall)

Dans un tweet, le Président Macky Sall a fait part de son entretien téléphonique avec le président turc. " Je me réjouis de mon entretien téléphonique de ce jour avec le Président ERDOGAN de Türkiye. Je lui ai renouvelé mes chaleureuses félicitations suite à sa brillante réélection", a-t-il informé.



Les deux chefs d'État se sont ainsi engagés à consolider les liens d'amitié entre les deux pays. " Ensemble nous avons convenu de poursuivre nos efforts pour élargir et renforcer les excellentes relations d’amitié et de coopération entre nos deux pays", a-t-il ajouté.



Pour rappel, le Président Macky Sall fait partie des premiers chefs d'État à avoir félicité le président Turc, Recep Tayyip Erdogan, à la suite de sa réélection...