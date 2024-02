[Entretien] Sadikh Niasse, SG Raddho: « Nous voulons un dialogue et non pas par des combines entre politiques »

Suite au report de la présidentielle du 25 février au 15 décembre annoncé par le chef de l’État, Macky Sall a appelé les acteurs politiques à un dialogue. Êtes-vous pour ou contre ?



Sadikh Niasse : On est toujours pour le dialogue. Nous avons toujours prôné le dialogue et encouragé le dialogue entre les acteurs. Le dialogue fait partie de la vitalité démocratique. Et, nous voulons un dialogue franc, inclusif, qui est aussi basé sur la vérité et non pas des combinaisons ou des combines entre politiques sur le dos des citoyens. Mais le dialogue franc et inclusif dans le but d’améliorer notre système démocratique, dans le but d’améliorer le système électoral, le processus. Mais, nous demandons à ce que ce dialogue s’inscrive dans le cadre du respect du calendrier républicain. Le calendrier républicain c’est la constitution. C’est vraiment également les dates qui ont été fixées comme limite au mandat du président de la République. Si le dialogue peut se faire dans ce cadre, vraiment nous allons soutenir et allons y participer pleinement et l’encourager. Ce dialogue doit être entre les acteurs pour apaiser le climat social, politique entre acteurs, mais doit se faire dans le strict respect de la constitution et dans le cadre du calendrier républicain .