Énergie : Un manque à gagner de 101,7 milliards de F à l’origine de la hausse des tarifs de la Senelec...

Les Sénégalais peuvent s’attendre à une hausse des montants à payer à la Senelec. La société nationale d’électricité qui a décidé d’adopter une nouvelle grille tarifaire pour combler un déficit de plusieurs dizaines de milliards de nos francs.



Cette hausse du prix de l’électricité a été expliquée par ladite société nationale. À ce niveau, il faut rappeler que tout est parti de la détermination du Revenu maximum autorisé (Rma) en 2019 aux conditions économiques du 1er octobre. La Senelec, par lettre n° 02433 du 04 novembre 2019, avait soumis à la Commission de Régulation du Secteur de l’électricité (Crse) les résultats de son calcul. Ces résultats ont fait ressortir sur l’année 2019 un Rma de 487 milliards 974 millions de F Cfa pour des ventes prévues de 3 668,19 GWh et des recettes prévues de 386 milliards 238 millions de F Cfa avec les tarifs en vigueur soit un manque à gagner sur l’année de 101 milliards 736 millions de FCFA correspondant à un taux d’ajustement des tarifs de 26,3%’’, a indiqué la décision parcourue par Dakaractu.



La Senelec, dans sa lettre adressée à la Crse, a demandé que la part du manque à gagner exigible au titre du trimestre commençant le 1er octobre 2019, qu’elle évalue à 12 milliards 191 millions de F Cfa, soit comblée par un ajustement tarifaire ou par une compensation de l'Etat en cas de décision de blocage des tarifs à leur niveau actuel’’.



À son tour, la Crse, par lettre en date du 15 novembre 2019, avait requis les orientations du gouvernement, notamment du ministre du Pétrole et des Energies (Mouhamadou Makhtar Cissé) et de son collègue des Finances et du Budget (Abdoulaye Daouda Diallo), sur les modalités de prise en charge de l’écart de revenus de Senelec au titre du trimestre commençant le 1er octobre 2019.

388,7 milliards F Cfa attendues des nouveaux tarifs issus de la grille tarifaire soumise





Par lettre datée du 15 novembre 2019, Mouhamadou Makhtar Cissé a notifié à la Commission la décision du Gouvernement de faire procéder à un ajustement des tarifs de Senelec à compter du 1” décembre 2019 pour couvrir l'écart de revenus résultant de l’indexation du Rma (Revenu maximum autorisé) au 1er octobre 2019 selon des modalités. Il s’agit d’une hausse de 10% sur les clients de la basse tension, en épargnant les consommations des clients domestiques sur la 1ere tranche et d’une hausse de 6% sur les clients de la moyenne et haute tension’’.



Par ailleurs, le Ministre du Pétrole et des Energies a précisé que la Redevance d'électrification rurale (Rer) fixée à 0,7 F Cfa/ kWh devra être prélevée conformément à la loi n° 2006-18 du 30 juin 2006.



La Senelec, par lettre du 19 novembre 2019, a soumis à la Commission pour approbation la nouvelle grille tarifaire applicable à compter du 1er décembre 2019 tenant compte des orientations du Gouvernement. Toutefois, elle a souligné que la redevance d’électrification rurale est intégrée dans les nouveaux tarifs à titre provisoire, compte tenu des délais et des contraintes de mise en œuvre dans son système informatique. Cette contrainte devra être levée dans un délai de 2 à 3 mois.



Avec l’adoption des nouveaux tarifs issus de la grille tarifaire soumise, les recettes de Senelec en 2019 sont estimées à 388 milliards 700 millions F Cfa. Dans la mesure où les recettes prévues ne dépassent pas le Revenu maximum autorisé, la Commission a pu approuver la nouvelle grille tarifaire soumise par Senelec, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur et aux stipulations de son Contrat de Concession. Ainsi, les tarifs de vente au détail d’énergie électrique applicables par Senelec à compter du l” décembre 2019 ont été approuvés, par la Commission de Régulation du Secteur de l’électricité.