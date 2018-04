Émigration clandestine : La caravane de l'UE en mission de sensibilisation à Louga

Conduisant dans le cadre de sa tournée nationale, une caravane d'informations et de sensibilisation portant sur la lutte contre la migration clandestine dans les régions d'embarcation des migrants clandestins, son excellence Joaquim Gonzales Duccay et la délégation de représentants d'institutions s'activant dans la politique de recherche d'emploi pour les jeunes au Sénégal, étaient ce vendredi, les hôtes de la capitale du Ndiambour, zone de migration par excellence.

Cela a été une occasion d'échanges et de partage pour les membres de cette caravane avec de nombreux jeunes de Louga, sur les possibilités qui leur sont offertes par les institutions qu'ils représentent pour l'élaboration et la mise en œuvre de projets qui vont leur permettre de s'accomplir sur place plutôt que d'emprunter des embarcations qui les conduisent une mort certaine.

Au passage, le diplomate a traité les " passeurs" de criminels qui exploitent l'innocence de jeunes obnubilés par le désir ardent d'aller à l'aventure pour se réaliser.

Pour sa part, la directrice régionale de l'Organisation internationale pour les migrants, Mme Sophie Nonnemacher a rappelé le soutien de son institution dans le rapatriement de milliers de jeunes sénégalais en provenance de la Libye, du Maroc, du Mali entre autres, grâce au fonds fiduciaire de son organisation.



Mbargou Diop, correspondant permanent à Louga