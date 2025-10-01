Electricité coupée à Tchernobyl: Zelensky accuse la Russie d'être une "menace mondiale"

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé mercredi la Russie de constituer une "menace mondiale", après qu'un bombardement russe a coupé l'électricité alimentant la structure de confinement de l'ancienne centrale de Tchernobyl.
"Chaque jour où la Russie prolonge la guerre, refuse de mettre en oeuvre un cessez-le-feu complet et fiable, et continue de frapper tous nos sites énergétique – y compris ceux essentiels à la sûreté des centrales nucléaires et autres installations nucléaires – est une menace mondiale", a déclaré M. Zelensky sur Facebook.
Autres articles
-
Interception de la flottille pour Gaza: la Turquie accuse Israël de commettre "un acte de terrorisme"
-
Sédhiou : interpellation d’un individu transportant 20 kg de chanvre indien vers la Gambie
-
ICS / Campagne agricole 2025-2026 : Une production record de plus de 105.000 tonnes d’engrais[...], des baisses notables sur les tarifs appliqués
-
Forum consultatif à Dakar : les religions s’engagent pour la paix par la restauration écologique
-
Haïti: le Conseil de sécurité de l'ONU approuve une nouvelle force antigang plus robuste