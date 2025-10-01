Electricité coupée à Tchernobyl: Zelensky accuse la Russie d'être une "menace mondiale"

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé mercredi la Russie de constituer une "menace mondiale", après qu'un bombardement russe a coupé l'électricité alimentant la structure de confinement de l'ancienne centrale de Tchernobyl.



"Chaque jour où la Russie prolonge la guerre, refuse de mettre en oeuvre un cessez-le-feu complet et fiable, et continue de frapper tous nos sites énergétique – y compris ceux essentiels à la sûreté des centrales nucléaires et autres installations nucléaires – est une menace mondiale", a déclaré M. Zelensky sur Facebook.

