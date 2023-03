Élection de représentativité syndicale : 109.998 enseignants pour 50 listes, le vote électronique de règle cette année

Une cinquantaine de listes au moins sont en compétition. 23 pour le préscolaire et l’élémentaire. 23 pour le moyen secondaire et moins d'une dizaine pour les corps de contrôle. Une cinquantaine de listes au moins sont en compétition. 23 pour le préscolaire et l’élémentaire. 23 pour le moyen secondaire et moins d'une dizaine pour les corps de contrôle.

Pour rappel, lors des dernières élections de représentativité, le Cusems, le Saems et autres syndicats regroupés au sein du G7 avaient raflé la mise.

Ce lundi 06 mars vont démarrer sur l'ensemble du territoire national, les élections de représentativité des syndicats d'enseignants.109.998 enseignants pourront exercer leur droit de vote au sein de 3 collèges. Pour les corps de contrôle, il y a 713 inscrits. Pour ceux du collège du moyen secondaire, le nombre d'électeurs total est de 41.221 et enfin, le collège du préscolaire élémentaire avec le plus grand contingent constitué de 68.064 électeurs potentiels.Pour cette année, une innovation de taille a été introduite dans le vote, à savoir le vote électronique, qui va faciliter l'exercice de ce droit à des milliers d'enseignants qui ne feront plus de long trajet pour voter s'ils disposent bien entendu de la connexion.Ainsi, cette élection va se poursuivre jusqu'au 13 mars, dans l’objectif d'assainir davantage le milieu syndical du secteur de l'éducation.