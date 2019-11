El Hadj Bâ (maire de Kaël): " Nous sollicitons un centre zootechnique "

Premier des huit orateurs invités à s'exprimer à l'occasion de la sixième édition de la journée de l'élevage, El Hadj Bâ a tenu à faire état de son bonheur de voir sa commune choisie pour abriter l'événement. " L'histoire du Sénégal retiendra à jamais cette mémorable cérémonie dédiée à notre contrée. Cette bourgade vieille de plus de 700 ans, regorge des plus grands éleveurs ".



Une rencontre qu'il saisira, néanmoins, pour balancer quelques doléances qui, si satisfaites, pourraient aider les populations à avoir un quotidien moins pénible. " Nous sollicitons la création du centre national zootechnique de Kaël. On y développera les métiers de l'élevage.

À l'image du bétail exposé dans le salon de l'élevage, nous voudrions améliorer aussi la qualité du cheptel". Le maire souhaitera, en passant, qu'une brigade de gendarmerie soit érigée et qu'il soit procédé à la construction de forages pour pallier le manque d'eau qui caractérise les villages environnants. Au nom de l'association des maires au niveau départemental, El Hadj Ba invitera le Président de la République à mettre en place des pistes de production, à appuyer l'électrification rurale et à ériger des espaces de loisir pour les jeunes. Ce sera non sans signaler l'urgence qu'il y a de bitumer le tronçon qui relie la Rn 60 au village de Kaël.