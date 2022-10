Écoles élémentaires de Grand-Yoff : Les élèves en butte aux problèmes de fournitures scolaires.

La délégation du maire de la commune de Grand-Yoff, dirigée par l’adjoint au maire chargé de l’éducation, Oumar Mbodj, a effectué une visite dans les écoles élémentaires de ladite commune.



Aujourd’hui, six écoles élémentaires ont été visitées, à savoir celle de Scart Urbam, des Hlm Grand-Yoff 2, des Hlm Grand Yoff 1, de Khar Yalla A et B, l’école Mor Fall et enfin l’école de la Patte d’Oie.



Dans la plupart des écoles visitées, la rentrée a été effective et les élèves ont bien rejoint les classes sans pour autant faire face à d’énormes difficultés. Cependant, malgré l’absence du maire Madiop Diop tout au long du tournée, les directeurs d’école ont apprécié la volonté des autorités communales qui ne cessent d'œuvrer pour une bonne prise en charge des élèves dans les établissements.



Néanmoins ils ont souligné d’autres difficultés telles la lenteur dans l’octroi de fournitures scolaires aux élèves dans les écoles de la commune. Mais selon l’adjoint au maire, les partenaires sont en train de finaliser les procédures pour enfin pouvoir subvenir aux besoins des enfants...