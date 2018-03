Documentaire : Sanglots de Sirènes, hommage à des Femmes spéciales (Vidéo)

En ce 08 mars 2018, journée mondiale de la Femme, Ndarinfo.com, le portail de Saint-Louis, vous propose le récit de ces braves femmes exemplaires. Sans gants, bottes, gilets et pirogue, elles ramassent au quotidien les « paagns » et les huîtres dans le fleuve. Nourries par la seule volonté de soutenir leurs maris, ces vaillantes Sirènes de Mboumbaye, Mouit et Dégou Ndiaye (GANDIOL) défient le froid glacial et bravent de multiples dangers. Malgré les supplices de la fatigue, les mains déchiquetées et les pieds lacérés par les débris de coquillages, ces Linguères, ignorées par les projets de financement et les programmes d’aide, se battent pour survivre. Regardez !