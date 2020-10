Discipline budgétaire : « Il faut que l’État accompagne les fonctionnaires à acquérir leurs propres véhicules » (Aminata Touré, présidente du Cese)

Invitée de l’émission dominicale « Point de vue » de la Rts, la présidente du Conseil économique social et environnemental (Cese) non moins responsable politique de l’Apr, Aminata Touré, a fait savoir qu’il est nécessaire de tendre vers un accompagnement des fonctionnaires pour permettre à ces derniers d’être totalement propriétaires de leurs véhicules de fonction. L’ancienne ministre de la justice intervenait sur la discipline budgétaire pour une rationalisation des dépenses. « La disciple budgétaire est souhaitable en commençant par traquer les niches de gaspillage », a-t-elle expliqué en saluant la position du chef de l’État, Macky Sall, résolu pour plus de contrôle sur les dépenses liées à l’achat de véhicules administratifs. « L’État va accompagner les fonctionnaires à acquérir leur propres véhicules, par exemple, c’est de cette manière qu’on va traquer les niches de gaspillage pour concentrer l’essentiel du budget à toutes ces activités », a soutenu Aminata Touré. Selon elle, la discipline s’impose à tous les acteurs de l’administration pour y arriver. « La discipline s’impose à nous tous, elle ne s’impose pas, d’ailleurs, seulement à l’État, elle s’impose aussi aux citoyens, elle s’impose aux petits entrepreneurs (...) pour que cette discipline qui est essentielle lorsqu’on parle d’activité économique puisse permettre de réaliser les objectifs attendus », a encore relevé la présidente du Cese, Aminata Touré.