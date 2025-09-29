Diffusion de fausses nouvelles : Pape Mahawa Diouf en position de garde à vue

L’ancien directeur général de l’agence sénégalaise pour la promotion touristique (Aspt) est placé ce lundi en garde à vue après une convocation et une audition à la Division spéciale de la cybersécurité (Dsc).







Cette convocation de Pape Mahawa Diouf, par ailleurs, responsable de l'Apr, fait suite à une plainte déposée au parquet par le Directeur général de l'ASER Jean Michel Sène. Le responsable républicain avait déclaré lors de son passage à l'émission « Faram Facce » sur la TFM, que celui-ci aurait reçu 37 milliards dans le dossier ASER.

